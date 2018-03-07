UFÜ’de eğitsel imece ve pozitif okul ortamı çalışması

Uluslararası Final Üniversitesi’nde, Girne Anafartalar Lisesi mensubu eğitimcilere yönelik olarak “Pozitif Okul Ortamı İçin Eğitsel İmece” konulu bir eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitim programı, katılımcıların okullarındaki öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik gelişimlerini en üst düzeye çıkaracak ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak pozitif bir okul ortamı oluşturma için gerekli temel önleme ve müdahale becerileri açısından yeterliklerini artırma amacıyla düzenlendi.

Eğitim programında yoğun etkileşim yaşantılarını içeren modern öğretim yöntemleri kullanıldı

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de gerçekleştirilen eğitim programı, Girne Anafartalar Lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve rehber öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 26 Şubat – 02 Mart tarihleri arasında, hergün üçer saatten toplam on beş saat süren eğitim programında, geleneksel konferans yöntemi değil, yoğun etkileşim yaşantılarını içeren çağdaş öğretim yöntemleri kullanıldı. Programın içeriği; Okulda İmece/İşbirliği, Stresle Başa Çıkma, Günümüzde Ergenlik, Sınıfta Olumsuz Davranışla Başa Çıkma, Sınıfta Sağlıklı İletişim, İletişim Çatışmalarıyla Başa Çıkma ve Zorbalıkla Başa Çıkma ana başlıklarından oluştu. Programda Uluslararası Final Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr.Serdar Erkan, Prof.Dr.Cem Birol, Prof.Dr. A.Kadir Özer, Yrd.Doç.Dr. Sıla Demir, Yrd.Doç.Dr. Linda Fraim ve Yrd.Doç.Dr. Gizem Reyal eğitimci olarak görev aldılar. Program sonunda katılımcılara başarı belgeleri törenle verildi. Bu törende bir konuşma yapan Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Serdar Erkan, üniversitelerin araştırma ve öğretim işlevlerinin yanı sıra topluma hizmet işlevlerinin de yerine getirilmesi beklenen bir sorumluluk olduğunu belirtti. Dr.Erkan “Pozitif Okul Ortamı İçin Eğitsel İmece” isimli eğitim programının bu sorumluluğun bir gereği olarak gerçekleştirildiğinin altını çizerek, bu tür etkinliklerin uygulama alanında neler olup bittiğine ilişkin yaşantı paylaşımları nedeni ile akademisyenlere de önemli katkılar sağladığını ifade etti. Dr.Erkan, gerek Girne Anafartalar Lisesi ile gerekse KKTC’nin diğer eğitim kurumları ile benzer etkinlikleri, herhangi bir karşılık beklemeden tekrarlamaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.