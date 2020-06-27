Uçuşlarda kaos ve bilinmezlik

Fehime ALASYA

1 Temmuz'daki kapsamlı açılma öncesinde "uçuşların planlamasıyla" ilgili karışıklık yaşanıyor.

Havayolu şirketleri kendi bünyelerinde uçuş listeleri hazırlarken yetkili makamlar PCR test konusunda yığılmayı önlemek için he gün için "sınırlı sayıda" uçuştan bahsediyor ancak net bir uçuş listesi de paylaşmıyor.

Pegasus Hava Yolu Direktörü Zeki Ziya, 1 Temmuz’dan 7 Temmuz'a dek olan 7 günlük süre içinde toplam 41 sefer organize ettiğini, buna karşın Ulaştırma Bakanlığı’nın dün kendisine yazılı açıklama yaparak sefer sayısına ‘günde 1 sefer’ sınırlaması getirdiğini belirtti. THY’nin resmi internet sitesinde ise 1-7 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs’ın kuzeyine toplam 7 sefer düzenleyeceği açıklandı.

Ne resmi kaynaklar ne de ilgili kurumlar Ercan’daki söz konusu sürelerde ülkedeki hava ulaşımı trafiğiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

Ziya: “Sefer sayılarına göre çok ciddi mağduriyetim var”

Pegasus Genel Müdürü Zeki Ziya, önceden alınan kararlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, mağdur olduklarını belirtti.

Ziya, “Bakanlık bize dün akşamüzeri yazılı olarak Anadolu jet ve THY’nin her ikisinden birinin günde 1 sefer, Pegasus’un da günde 1 sefer yapabileceğine dair bildirim yaptı. 10 Temmuz tarihine dek de günde 1 sefer düzenlenebileceğini bildirdi. 10 Temmuz sonrası için ise süreç içinde karar verilecekmiş. PCR testi olmayanı da uçağa alamaz diye bildirdi.

Benim önceden aldığım sefer sayılarına göre çok ciddi mağduriyetim vardır. Ne olacağına ilişkin bir net bilgimiz yok, henüz biriyle görüşmedim.” dedi.

1 Temmuz işaret edildi, seferler ayarlandı, ‘günde 1 sefer’ sınırlaması geldi

Bakanlar Kurulu’nun 11 Haziran’da aldığı karar ile ülkeye deniz, hava ve kara yolu ile gelecek yolcular için 3 kategori belirlendi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerden gelecek yolculardan 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi istendiği açıklandı, akabinde dün bu kararda tadilata gidildiği ve ‘çifte PCR testi’ isteneceği belirtildi.

Ercan Havaalanı’nda yapılacak olan testler ve yaratacağı kaos ise uçak seferlerine müdahale ile engellenmeye çalışıldı, bu sefer de havayolu şirketleri mağdur oldu.

Pegasus Hava Yolları, 1 Temmuz’dan 7 Temmuz’a dek olan 7 günlük süre içinde toplam 41 sefer organize etti.

Türk Hava Yolları’nın günlük sefer sayısı ise resmi internet sitesinden yayımlandı. İnternet sitesinde uçuş yapılacak ülkeler ve seferleri açıklandı. Açıklamada; Lefkoşa’ya Haziran ayının sonuna kadar haftada 4 uçuş, 1 Temmuz itibarıyla haftada 7 uçuş, 9 Temmuz itibarıyla haftada 14 uçuş, 20 Temmuz itibarıyla haftada 21 uçuş düzenleneceği ifade edildi.

Resmi bir açıklama olmamasına karşın THY’nin Sabiha Gökçen Havaalanı uçuşlarının iptal edildiği öğrenildi.

Özçelik: “Trafikle ilgili henüz elimizde net bir plan yok”

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M.Serhat Özçelik de Ercan Havaalanı trafiğiyle ilgili ellerinde henüz net bir plan bulunmadığını ifade ederek, Pazartesi gününe netleşebileceğini kaydetti.

Özçelik, uçuş seferleriyle ilgili takvim planlamalarının sürekli değiştiğini belirterek, “Alanda yoğunluk oluşturmamak adına peş peşe uçakların gelmeyeceği yönünde bir karar var. Bizim için de bu süreç şu an net değil ama hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Ercan Havaalanı’nda PCR testi yapılabilecek ayrı bir alan hazırlandığını belirten Özçelik, “Yolcuların sosyal mesafe planlaması ve sterilizasyon işleri, siper çalışmalar gibi yoğun bir çalışma yapıldı. PCR testleri için de ayrı bir bölüm oluşturuldu.” şeklinde konuştu.

THY ve Sivil Havacılık sessiz

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havaalanı’nın ‘çifte standart’ uygulaması ve bu bağlamda yapılacak olan yoğun seferlere hazır olup olmadığına yönelik açıklama yapmaktan kaçınırken, doğru adres olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı işaret etti.

THY Ercan İstasyon Müdürü Karamurat Atıcı ise sefer sayısıyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtsız bıraktı.

Hiçbir konuda açıklama yapmak istemediğini dile getiren Atıcı, Ulaştırma Bakanlığından bilgi alınabileceğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar:

“Ülkeye gelecek yolcu sayısı sağlık altyapısına göre ayarlanacak”

Başbakan Ersin Tatar, “Ülkeye gelecek yolcu sayısı sağlık altyapısına göre ayarlanacak” dedi.

1 Temmuz’dan itibaren deniz ve hava limanları aracılığıyla KKTC’ye gelecek olanların Covid-19 testlerinin bir bölümünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki PCR laboratuarında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette açıklama yapan Tatar, burada Covid-19 testlerinin yapılabildiği bir laboratuarın kurulmasının önemine değinerek, ülkeye gelecek turistlerin PCR testlerinin bir bölümünün bu laboratuarda değerlendirileceğini, bunun önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Tatar, KKTC’nin pandemi sürecini başarıyla atlattığını, gelinen noktada açılımın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, açılım yapılırken ülkeye gelecek yolcu sayısının sağlık altyapısına göre ayarlanacağını söyledi.

Pilli: “Türkiye’den gelecekler ikametgâhında izole olacak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelecek tüm yolculara Ercan Havalimanı’nda ücretsiz PCR testi yapılacağını, yolcuların test sonucu çıkana kadar da konaklayacakları yerler veya ikametlerinde taahhütname imzalayarak izole olacaklarını açıkladı.

Pilli, tüm yolcular için Ercan Havalimanı’nda ücretsiz PCR testi yapılacağını, yolcuların test sonucu çıkana kadar konaklayacakları yerler veya ikametlerinde taahhütname imzalayarak izole olacaklarını kaydetti.

Bakan Pilli, yolcuların aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından uygulayacakları izolasyon kuralları doğrultusunda bilgilendirileceklerini de belirtti.