“Uçakların rotasını, hızını biz belirliyoruz”

Salih Arıcı/ Erkan Mındık

11 yıldır Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan Hava Trafik bölümünde çalışan Yargı Güner havacılıkla ilgili konuştu, uçakların rotalarını, yüksekliklerini, hızlarını kendilerinin belirlediğini söyledi.

“Bizler burada uçakların bütün seviyelerini, ne kadar hızda gideceğini, hangi rotaları izleyip, nerelerden gitmeleri gerektiğini, ne kadar yüksekliğe çıkacaklarını söylüyoruz” diye konuşan Güner işlerinin yorucu ama bir o kadarda zevkli geçtiğini dile getirdi.

Güner “Bu işte hiçbir zaman bir gün, diğer günle aynı değil. Bayram zamanları farklı, tatil zamanları farklı, bazı zamanlar çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Bunun nedeni ise bölgeden dolayı yoğun bir hava sahası içerisinde olmamızdır” diye ifade etti.

Güner, “Biz sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip giden uçaklara bakmıyoruz, hava sahamızı kullanan her uçakla ilgileniyoruz, hava sahamızı kullanan uçakların koordinasyonlarını, alçalmalarını, tırmanmalarını, yönlerini ayarlayıp pilotları bu konuda bilgilendiriyoruz” dedi.

Önce Ankara’da bir yıllık kurstan geçiyor

Uçakların havada 300 metreye kadar yakınlaşıp yan yana geçme mesafelerine kadar ayarladığını söyleyen Güner, burada çalışan herkesin çalışmaya başlamadan önce Ankara’da bir yıllık kurstan geçtiğini dile getirdi.

Güner, “Bu kursta simülatör yardımıyla her türlü olumsuz duruma ve psikolojik baskılara bizi hazırlıyorlar. Kursun ilk 6 aylık bölümü teori dersleri ile geçiyor” diye konuştu.

“Geri kalan 6 aylık bölüm de ise kule yaklaşma ve saha kontrol eğitimleri ile türlü senaryo uygulamalı olarak yapılıyor” diye konuşan Güner sözlerine şöyle devam etti:

“Bu meslekte herkes ilk zamanlar stres yaşamıştır ve halen yaşamaya devam etmektedir. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. En basiti uçağın iniş esnasında iniş takımlarının açılmaması ya da kalktıktan sonra iniş takımlarını toplayamaması olabilir. Bu gibi durumlarla baş etmeyi tecrübe edinerek, bu gibi durumların nasıl atlatıldığını, bizden eski ve daha tecrübeli olan çalışma arkadaşlarımıza sorarak öğreniyoruz.”

Güner “Benim şahsi kanaatim bu gibi ağır psikolojik baskı altında çalışılan bir iş yerinde bir psikolojik danışmanın da olması gerektiğidir… Bu şekilde meslekteki psikolojik durumlar daha rahat atlatılabilecek” şeklinde konuştu.

“Bizden kalkan bir uçağa yıldırım çarpmıştı”

Hava Trafik Kontrolörü Güner şunları söyledi: “Ben mesleğe ilk başladığım zamanlardan bizden kalkan bir uçağa yıldırım çarptı. Pilot bize uçağın ağır hasar gördüğünü bu şekilde devam edemeyeceğini ve geri inmesi gerektiğini söyledi. Ben de yeniydim işimde ister istemez bir panik yaşadım çünkü daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım. Ben de daha tecrübeli arkadaşlarıma döndüm, onlarında tavsiyeleri ile uçağı indirmeyi başardık. Böyle şeyler havacılığın içinde oluyor. Önemli olan can kaybını olmadan bu durumları atlatabilmektir. Bu iş sürekli tecrübelenilmesi gereken bir iştir. Her gün en eskimiz dahi yeni bir şey öğrenebilir. Çünkü sürekli olarak yenilenen bir sektör bizimkisi uçaklar gelişen teknoloji ile büyür, daha da hızlanır. Bu yüzden kendimiz her yönde geliştirmek zorundayız”