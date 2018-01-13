UBP İskele, CTP Lefke'de yükseldi



KKTC 2018 Erken Genel Seçimleri’nde Ulusal Birlik Partisi (UBP) en fazla oyu % 38.5 ile İskele’de aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise % 23.4 ile en yüksek oy oranına Lefke’de ulaştı. Halkın Partisi (HP) ise Lefkoşa’da % 18.6 ile en yüksek oy oranına ulaştı.

UBP % 32.8, HP ise % 13.4 ile en az oy oranını Lefke’de yaşarken, CTP ise İskele’de % 17.1 oyda kaldı.



İlk üç aynı



Seçimlerdeki ilk üç sıra, tüm ilçelerde aynı yaşandı. 6 ilçede de UBP seçimi birincilikle tamamladı, CTP ikinci, HP ise üçüncü oldu. İskele’de dördüncü parti konumuna Yeniden Doğuş Partisi (YDP) gelirken, Lefkoşa’da ise Toplumcu Demokrasi Partisi bu sırada yer aldı. Lefke’de dördüncü parti Demokrat Parti (DP) oldu.



Seçim sistemi farkı

Yeni seçim sisteminde ilçelere göre açıklanan oy oranları ülke genelinde verilen oylara göre sandığa yansıdı, bu nedenle partilerin tüm ilçelerde neredeyse birebir eşit oy oranlarına ulaştı.

Örneğin Ulusal Birlik Partisi’nin oyu bir ilçede % 35.91, bir diğerinde de %35.95 gibi birbirine çok yakın rakamlar oldu. Diğer partilerin oylarının da neredeyse tüm ilçelerde çok yakın oylara ulaştıkları görüldü.

Çünkü açıklanan rakamlar Girne ya da Lefkoşa’da verilen oyları değil, Girne ya da Lefkoşa adaylarının ülke genelinde topladığı oyları yansıtıyordu. Bu oranlar tüm partiler ve ilçeler için de aynıydı.



İlçe seçmenine göre partilerin oy oranı ne oldu?