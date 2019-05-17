UBP-HP’de ‘ikinci perde’

Ayşe GÜLER

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, UBP ile HP arasında ikinci tur görüşme bugün gerçekleşecek.

Önceki günkü ‘nabız yoklamasının’ ardından yapılacak toplantıda çalışmalar, bir adım daha öteye gidecek.

Bugünkü toplantı öncesinde, her iki parti liderinin dün sabah Girne’de bir araya gelerek, ön görüşme yaptığı öğrenildi.

Toplantıların ardından, öğlen saatlerinde ise Tatar ve Özersay partileri içerisinde değerlendirmede bulundu.

Sektörel sıkıntılar, ekonomik gelişmeler ve Kıbrıs sorununun ele alındığının öğrenildiği ilk görüşme sonrasında UBP’nin ortaya koyduğu prensiplerin bugünkü toplantıda masaya yatırılması, HP’nin geriye dönüşlerinin dinlenmesi bekleniyor.

Bazı bakanlıkların birleşmesi gündemde…

4’lü Koalisyon Hükümeti’nin bozulmasının ardından siyasi kulislerde olası UBP-HP Koalisyonu ile ilgili başlayan hareketlilik de sürüyor.

Her iki partide perde gerisinde yoğun mesai harcanıyor, ‘kırmızı çizgiler’ görüşülüyor.

Özellikle Ekonomi ile Maliye gibi bazı bakanlıkların ve kurumların birleşmesinin gündemde olduğu da ifade ediliyor.

7’ye 3…

Heyetler, yapılan resmi toplantılarda bakanlık dağılımının konuşulmadığını ifade etse de gelen gayrı resmi bilgiler, yeni kabinede UBP’nin 7, HP’nin ise 3 bakanlık alacağı yönünde…

Vekillerden yoğun tempo…

YENİDÜZEN, bugünkü görüşme öncesinde heyetlerdeki isimlerle görüştü, nabız yokladı.

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy, Halkın Partisi ile gerçekleştirdiği toplantıyı ‘içerikli ve olumlu’ olarak değerlendirdi, olası bakanlıkların değerlendirilmediğini belirtti.

Taçoy, değişimci ve gelişimci yapı hedefinde olduklarını dile getirdiklerini aktardı.

Partinin kendi prensiplerini masaya koyduğunu söyleyen Taçoy, şu anda Halkın Partisi’nden haber beklediklerini kaydetti.

UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova ise UBP’nin olmazsa olmazlarının aktarıldığını, HP’nin yaptığı değerlendirmeyi konuşacaklarını ifade etti.

Öte yandan görüş almak için aradığımız HP Heyeti’nde yer alan isimlere ise ulaşılamadı.

HEYETLERDEKİ VEKİLLER NE DEDİ?

Taçoy: “İçerikli ve olumlu bir toplantıydı”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy, Halkın Partisi ile gerçekleştirdiği toplantıyı ‘içerikli ve olumlu’ olarak değerlendirdi, olası bakanlıkların değerlendirilmediğini belirtti.

Taçoy, değişimci ve gelişimci yapı hedefinde olduklarını dile getirdiklerini aktardı.

Partinin kendi prensiplerini masaya koyduğunu söyleyen Taçoy, şu anda Halkın Partisi’nden haber beklediklerini kaydetti.

Taçoy, “Biz prensiplerimizi ortaya koyduk, onlar da ortaya koyacak. Bekliyoruz” dedi.

Prensiplerden vazgeçilmeyeceğini, ülke siyasetçisine ne yakışırsa onu yapacaklarını ifade eden Taçoy,

“Olumlu bir adım var. Kendi alacakları kararı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Berova: “Olmazsa olmazlarımızı aktardık”

UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova ise önceki gün tüm siyasi partilerle gerçekleşen ön görüşmede ülkedeki ekonomik durum, hayat pahalılığı ve diğer unsurların ele alındığını söyledi.

HP ile yaptıkları görüşmenin ardından ikinci görüşmenin bugün yapılacağını belirten Berova, toplantıda UBP’nin olmazsa olmazlarının aktarıldığını, HP’nin yaptığı değerlendirmeyi konuşacaklarını ifade etti.

Berova, koalisyona yönelik detayların önümüzdeki görüşmelerde ortaya çıkacağını aktardı.

“Bizim parti olarak kırmızı çizgilerimizden biri mevcut ekonominin yapının ileriye götürülmesi adına yapılması gereken adımlardır” diyen Berova, bununla birlikte Kıbrıs sorunun da önemli olduğuna değindi.

Berova, HP ile Kıbrıs sorunu konusunda detaylarda farklılık olsa da görüşlerinin örtüştüğünü belirtti, “Ortak bir uzlaşı noktası bulunmalıdır” dedi.

HP’nin üzerinde durduğu ‘yolsuzluk dosyaları’ ile ilgili bir şey konuşulmadığını aktaran Berova, bu konuda parti tüzüğünün açık ve şeffaf olduğunu, popülizm yapılmasının çok doğru olmadığını kaydetti.

Berova, “Yolsuzlukla ilgili diğer partiler ne kadar hassassa o kadar hassasız. Söylemlerin altı doldurulmalı” şeklinde konuştu.