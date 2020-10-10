Türkiye'de Coronavirüs: 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1649 yeni 'hasta' tespit edildi
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1649 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi.
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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1649 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 778'e, hasta sayısı ise 334 bin 031'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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