Türkiye Halk Bankası'nın kira süresi yenilendi
Türkiye Halk Bankası ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi arasında imzalanan ve süresi 31 Aralık 2019'da dolan kira sözleşmesi, 10 yıl süreyle uzatıldı.
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Türkiye Halk Bankası ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi arasında imzalanan ve süresi 31 Aralık 2019'da dolan kira sözleşmesi, 10 yıl süreyle uzatıldı.
Sözleşme, Halk Bankası'na Lefkoşa Ortaköy'de çeşitli parsellerin lojman olarak kullanılması amacıyla verilmesini düzenliyor.
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