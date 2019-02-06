Türkiye dışında 5 milyon Türkiye yurttaşı ‘Kıbrıs’a dair veri paylaşılmadı!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre yurt dışında yaklaşık 5 milyon Türkiye vatandaşı yaşıyor.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta yurt dışı Türk topluluklarına dair verileri paylaştı.

Rakamlar yurt dışında 5 milyon Türk olduğunu gösteriyor. En çok Türk ise 2 milyon nüfusla Almanya’da.

Buna göre Bhutan, Tonga ve Tuvalu’da hiç Türk yaşamıyor.

Dikkat çeken nokta, Kuzey Kore, Kıbrıs, Ermenistan, Nijerya ve İzlanda dahil 25 ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili veri paylaşılmaması oldu.

Tam liste şöyle:

Afganistan (850)

Almanya (2 milyon)

Amerika (300 bin)

Angola (550)

Arjantin (bin)

Arnavutluk (8 bin)

Avustralya (150 bin)

Avusturya (250 bin)

Azerbaycan (55 bin)

Bahreyn (2 bin)

Bangladeş (300)

Belarus (600)

Belçika (240 bin)

Benin (100)

Birleşik Arap Emirlikleri (14 bin)

Bosna Hersek (10 bin 700)

Botsvana (6)

Brezilya (800)

Bulgaristan (60 bin)

Burkina Faso (300)

Burundi (10)

Butan (0)

Çad (25)

Çekya (3 bin 500)

Cezayir (15 bin)

Çin (6 bin)

Danimarka (75 bin)

Dominik Cumhuriyeti (100)

Ekvador (100)

Endonezya (400)

Estonya (600)

Etiyopya (2 bin)

Fas (2 bin)

Fiji (4)

Fildişi Sahilleri (400)

Filipinler (450)

Filistin (450)

Fransa (700 bin)

Gabon (30)

Gambiya (30)

Gana (200)

Gine (200)

Güney Afrika (3 bin 700)

Güney Kore (bin)

Gürcistan (22 bin)

Haiti (10)

Hindistan (300)

Hırvatistan (250)

Hollanda (500 bin)

İran (5 bin)

İrlanda (4 bin 500)

İspanya (7 bin)

İsrail (17 bin)

İsveç (62 bin 500)

İsviçre (130 bin)

İtalya (50 bin)

Japonya (6 bin)

Kamboçya (300)

Kamerun (300)

Kanada (70 bin)

Kanarya Adaları (veri yok)

Karadağ (2 bin)

Katar (9 bin)

Kazakistan (20 bin)

Kenya (500)

Kırgızistan (10 bin)

Kolombiya (200)

Kongo (30)

Kosova (3 bin 500)

Kosta Rika (70)

Küba (40)

Kuveyt (7 bin)

Kuzey Kore (veri yok)

Letonya (250)

Libya (700),

Litvanya (800)

Lübnan (15 bin)

Lüksemburg (1600)

Macaristan (3 bin)

Madagaskar (90)

Makedonya (12 bin)

Malezya (600)

Mali (250)

Malta (850)

Meksika (1500)

Mısır (6 bin 200)

Moğolistan (200)

Moritanya (300)

Mozambik (550)

Nepal (6)

Nijer (350)

Nikaragua (15)

Norveç (21 bin)

Özbekistan (2 bin)

Pakistan (2 bin 500)

Panama (70)

Peru (80)

Polonya (4 bin)

Portekiz (650)

Romanya (13 bin)

Ruanda (200)

Rusya (40 bin)

Senegal (500)

Şili (350)

Singapur (800)

Sırbistan (600)

Slovakya (600)

Slovenya (200)

Somali (700)

Sudan (3 bin)

Suudi Arabistan (60 bin)

Tacikistan (400)

Tanzanya (500)

Tayland (1500)

Tonga (0)

Tunus (400)

Türkmenistan (3 bin 500)

Tuvalu (0)

Uganda (800)

Ukrayna (20 bin)

Umman (2 bin 700)

Ürdün (5 bin 500)

Venezuela (100)

Vietnam (100)

Yemen (100)

Yeni Zelanda (2 bin)

Yunanistan (25 bin)

Zambiya (500)

Zimbabve (120)