Türkçe ‘Dem İ Oz’, Amerika’dan Dünyaya ‘LaLaLa’

Ersin Kaşif

Usta sanatçı Gökhan Kırdar, yıllardır bestelediği ve demlenmeye bıraktığı "Dem i Oz" albümünü dinleyicilerle buluşturdu. Kariyeri boyunca müzikal anlamda cesur ve yenilikçi işlere imza atan Gökhan Kırdar, tüm sözleri ve müziği kendisine ait olan, düş dünyalarında kapılar açan bu albümde, trip hop, tekno ve etnik melodileriyle dinleyicileri yine sıra dışı bir evrene götürüyor. “Dem i Oz” albümünü dijital platformlar üzerinden dinlemek veya satın almak için işte adres; https://UMGTurkey.lnk.to/GokhanKirdarDemiOz

Albümden ‘Elimi Tut’ şarkısına Onur Işık Cantürk yönetmenliğinde bir video klip çekildi. Klibi YouTube üzerinden izlemek için: https://youtu.be/KXCBsJBYLMA kanalını izleyebilirsiniz.

2019 yılında Universal Müzik Türkiye ile bir anlaşma imzalayarak kataloğundaki albümleri dijital platformlara taşıyan Gökhan Kırdar’ın, sekiz şarkıdan oluşan yeni albümü “Dem i Oz” daki şarkıların isimleri; Diril, Elimi Tut, Bu Aşk, Erir, Ateşle Dans, Off, Şeytan Senin İçinde ve Dumteka. Gökhan Kırdar hakkında daha fazla bilgi için: Facebook: https://www.facebook.com/gokhankirdar/.

Haftanın Şarkısı; y2k - lalala

Dünyada Y2K olarak bilinen Ari Starace, Amerikalı bir plak yapımcısı ve Arizonalı rapçi. En iyi Kanadalı rapçi olarak isim yapan “bbno $” ile birlikte ortak bir projeye imza attılar. İşte bu tüm dünyada ses getiren şarkının adı “LaLaLa”. LaLaLa’nın 2019 Kasım itibariyle, Spotify'da aylık 16 milyondan fazla dinleyicisi oldu.

Evet, bu haftanın şarkısı “Lalala”. Kasım 2019’dan itibaren dijital platformların yıldızı olan bir şarkı. Kasım ayı boyunca ilk beş’te kalan ve zirveyi zorlayan bir şarkı. Bazıları anlamsız bir hit dese de çocukların çok tekrarladığı bir şarkı olmuş. Sözlerindeki kafiye uyumu ile çok kolay akılda kalabilmiş. Son altı ayda ise, tüm dünyada bilinir hale gelmiş. Garip ve sıra dışı şarkılar dizisinin belki de sonuncusu. Ama tüm dünyayı etkilemiş. Ne diyelim, Amerika’dan tüm dünyaya LaLaLa.