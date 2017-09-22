Türkan Aziz 100 yaşında
Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk kadın başhemşire olarak görev yapan Türkan Aziz bugün 100. yaşını kutladı
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Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk kadın başhemşire olarak görev yapan Türkan Aziz bugün 100. yaşını kutladı. Lefkoşa Türk Belediyesi de Türkan Aziz’i doğum gününde yalnız bırakmadı.
Türkan Aziz, Mart ayında yitirdiğimiz Kıbrıs’ın yetiştirdiği önemli değerlerinden Kamran Aziz’in ablasıdır.
Fotoğraf Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın Facebook sayfasından alınmıştır
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