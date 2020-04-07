TÜK’te ‘sorunlu arpa’ bilmecesi

YENİDÜZEN- Özel Haber

Toprak Ürünleri Kurumu’nda bin 200 ton arpanın ‘sorunlu’ olduğu için geri boşaltıldığı iddia edildi, TÜK Müdürü Mehmet Bullici “Böyle bir şey yok” diyerek iddiaları yalanladı.

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmencioğlu ise Türkiye’ye 5 bin ton ürün ihraç edileceğini, bu bağlamda titiz davrandıklarını ve sadece ‘topraklı’ olduğu için bin ton civarı arpanın geri çevrilerek başka silodan arpa alındığını anlattı.

‘Topraklı’ olan bu bin ton civarındaki arpanın yurt içinde kullanılabileceğini işaret eden Değirmencioğlu, “Hastalıklı olduğu için değil. Türkiye’ye ihracımız söz konusu. Bu bağlamda titiz davranıldı. İhracatta her türlü riski ortan kaldırmak istedik.” dedi.

Değirmencioğlu: “Hastalıkları yoktu, sorunlu değillerdi, sadece biraz topraklıydılar”

Topraklı olduğu için ‘fiziksel kirlilikten’ dolayı bir kısım arpanın geri alındığını dile getiren Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmencioğlu, “Hastalıklı olduğu için değil. Türkiye’ye ihracımız söz konusu. 5 bin ton civarı bir ürün yurt dışına ihraç edilecek, bu bağlamda titiz davranıldı. İhracatta her türlü riski ortan kaldırmak istedik.

Sadece döküldükten sonra içerisindeki toprak gibi fiziksel kirlilikten dolayı bir kısım ürün geri alındı.

Farklı silolardan başka arpa alındı. Mevcut bin ton civarı ürünün bu işleme tabi tutuldu. Ama bu ürünler kayıp sayılmaz, yurt içinde kullanılabilecek. Biz sadece ihraç edeceğimiz için bu tedbiri aldık o kadar. Herhangi bir hastalıkları falan da yoktu, sorunlu değillerdi, sadece biraz topraklıydılar.” şeklinde konuştu.