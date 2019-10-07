Trump'tan Türkiye'ye: "Limiti aşarsan ekonomini yok ederim"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinden çekilme ve Türkiye'nin harekatına yeşil ışık yakma kararının ardından, kendine özgü üslubuyla bu kez Ankara'yı tehdit etti. Trump, IŞİD'le savaşta Amerikan müttefiki olan Suriyeli Kürtler lehine bir denge oluşturmaya çalışır göründüğü açıklamasında, "Eğer Türkiye, limitleri aştığına kanaat getirdiğim herhangi bir şey yaparsa, Türkiye'nin Ekonomisini (geçmişte yaptığım gibi!) tamamen imha edeceğim ve yok edeceğim.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine harekâtına yeşil ışık yakması, harekât bölgesinden asker çekme kararı alması ve IŞİD’li tutukluların sorumluluğunu da Ankara’ya bırakması sonrasında yeni bir açıklama yaptı. Kendine özgü üslubuyla bir ‘denge’ arayışında görünen Trump, bu kez Türkiye’ye ekonomik bir tehdit savurdu.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Suriye’nin kuzeyinde limitleri aşan bir şey yapması halinde, Türkiye ekonomisini tamamen yok edip ortadan kaldıracağı’ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı’nın paylaşımının tercümesi özetle şöyle:

“Geçmişte güçlü bir biçimde ifade ettiğim gibi ve sadece tekrarlamak için, eğer Türkiye, benim büyük ve benzersiz bilgeliğim dahilinde limitleri aştığına kanaat getirdiğim herhangi bir şey yaparsa, Türkiye’nin Ekonomisini (geçmişte yaptığım gibi!) tamamen imha edeceğim ve yok edeceğim. Onlar, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte yakalanan IŞİD savaşçılarını kontrol altında tutmalılar. ABD herhangi birisinin bekleyeceğinden çok daha fazlasını yaptı, buna IŞİD halifeliğinin yüzde 100’ünü ele geçirmek de dahil. Şu an bölgedeki diğerlerinin, ki bazıları büyük servete sahip, kendi topraklarını korumasının vakti geldi.”