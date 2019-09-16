Trafikte 790 sürücüye ceza

Ülkemizde 9-15 Eylül tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde toplam 790 kişi suçlu bulundu.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 142’si süratli, 4’ü tehlikeli, 30’u dikkatsiz, 139’u seyrüsefer ruhsatsız, 23’ü sürüş ehliyetsiz, 50’si muayenesiz, 42’si sigortasız, 15’i alkollü, 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 86’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 43’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 13’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 182’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.