CTP’den istifa eden Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan TKP’de…

Meltem SONAY

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden istifa eden Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan, ‘Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’ olarak partiyi örgütleme konusunda mutabakata vardı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan ile basın toplantısı düzenleyerek, açıklamada bulundu.

Çakıcı: “Hedefimiz ilk seçimden başarı ile çıkıp hükümet olmak’

Çakıcı, Toplumcu Kurtuluş Partisi ‘YENİ GÜÇLER’ anlayışını geliştirmek anlamında da görüştüklerini, çok farklı parti ve kesimlerden katılımlara açık olduklarını ifade etti. Büyüyerek ve güçlenerek yola devam edeceklerini ifade eden Çakıcı, hedeflerini ‘ilk seçimden başarı ile çıkıp hükümet olmak’ olarak açıkladı.

Adem: “Solun iki ana damarından gelen insanlar…”

Sonay Adem, bu günün, solun iki ana damarından gelen insanların birlikte bir siyasi harekette ortak harcı dökmek için karar aldıkları gün olduğunu belirtti, bu temeller üzerine de bu memlekette ezilenlerin, emekçi ve üretici kesimlerin sesi ve soluğu olacaklarını kaydetti.