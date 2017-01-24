Yüksek İdare Mahkemesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluşu ile ilgili yürütmeyi durdurmasının ardından TKP isim değişikliği yaparak Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) adını aldı.

19 Ocak'ta tüzük değişikliği gündemiyle toplanan parti kurucuları, “Toplumcu Kurtuluş Partisi” olan açık adının Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olarak değiştirme ve partinin amblemindeki ak güvercini yenileme kararı aldı.

Yapılan yeni düzenlemeler bu sabah saatlerinde Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Mehmet Çakıcı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu tarafından İçişleri Bakanlığına teslim edilerek kaydı yaptırıldı.

Gerçekleştirilen bu işlem sonrasında 28 Kasım 2016 tarihinde resmen kaydı yapılan parti bugün itibarıyla siyasal çalışmalarına yeni adı Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) olarak devam edecek.