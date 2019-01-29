Ticaret Odası’ndan çocuklara ve yaşlılara ziyaret

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) bir grup, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocukları ve yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdi, onlarla zaman geçirdi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, önce Çağlayan Çocuk Yurdu’ndaki çocuklarla, sonra Lapta Huzurevi’ndeki yaşlılarla bir araya gelen KTTO Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeleri Serhan Kombos, Selen Necat Gürkan ve Emre Olgun, çocuklarla oyunlar oynadı, pasta üfledi ve yaşlılarla hayata dair sohbet etti.

Çocuklara ve yaşlılara, soğuk kış günlerinde kullanabilecekleri yün çoraplar, atkı, bere ve eldiven takımları takdim edildi.

KTTO, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Çağlayan Çocuk Yurdu’ndaki çocuklara ihtiyaç malzemeleri tedarik etmiş ve Aralık ayında ise Lapta Huzurevi’ne güvenlik kamerası sistemi bağışlamıştı.