Ticaret Odası: I. Ekonomi Konferansı başarılı oldu

Ticaret Odası "Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı" ile ilgili basın açıklaması yaparak konferansı değerlendirdi, konferansın "büyük bir başarı ile sonuçlandırıldığını" açıkladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada "Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, iki gün boyunca devam eden bu yoğun çalışmalarımız kapsamında geliştirmemiz gereken hususları hassasiyetle not ederken, çalışmaların büyük bir başarı ile sonuçlandırıldığını ve ülkenin ekonomik sorunlarının ciddiyetle masaya yatırılıp gerekli kararların alındığını söylemek gerekmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı tepkisine yanıt yok

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, söz konusu toplantıya Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da davet edildiğini ancak konuşma hakkı verilmediğini belirtmiş, bu duruma tepki göstermişti.

Ticaret Odası'na eleştiri getiren Sözcü Burcu'nun açıklamasının üzerinden bir yazılı açıklama yapan oda, söz konusu polemiğe girmedi. Ticaret Odası açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın katılmaması ve verilen tepki ile ilgili değerlendirme yapılmaması da dikkat çekti.

İşte Ticaret Odası'ndan yapılan açıklama:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günlerinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte oluşturduğu Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu çerçevesinde organize edilen çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.

TC-KKTC Ticaret Odası Forumu Yönetim Kurulu 5 Temmuz 2019 tarihinde toplanarak gündemindeki maddeleri görüşmüş; 6 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen 1’nci Ekonomi Konferansı’nda ise Türkiye ve KKTC yetkililerini iş insanlarımız ile bir araya getirmiştir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sekreteryasını yürüttüğü Yatırım Danışma Konseyi toplantısı çalışmalarına da aktif olarak katılarak, önemli bir toplumsal görevin yerine getirilmesine katkı koymaya çalışmıştır.

Ekonomi Konferansı ve Yatırım Danışma Konseyi etkinliklerinde KKTC ekonomisi her yönü ile ele alınarak tartışılırken; icraat yetkisini elinde bulunduran makamların bu tartışmalara katılması ve iş insanlarının da huzurunda bazı taahhütlere girmeleri sağlanmıştır.

Ekonomi Konferansı konuşmacıları; konferansın içeriğine, yani KKTC’deki iş ve yatırım ortamı ile ilgili konulara, daha fazla zaman kalmasını ve Türkiye’den gelecek katılımcılar ile mütekabiliyeti sağlamak amacı ile belirlenmiştir. Sabah saatlerinde gerçekleşen konferans içeriğinin öğleden sonra toplanan Yatırım Danışma Konseyi çalışmalarını olumlu yönde etkilediği somut olarak gözlemlenmiştir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, iki gün boyunca devam eden bu yoğun çalışmalarımız kapsamında geliştirmemiz gereken hususları hassasiyetle not ederken, çalışmaların büyük bir başarı ile sonuçlandırıldığını ve ülkenin ekonomik sorunlarının ciddiyetle masaya yatırılıp gerekli kararların alındığını söylemek gerekmektedir.

Barış Burcu ne demişti?