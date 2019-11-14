Teminatla tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde şüpheli görülen araçta gerçekleşen aramada, 366 miligram uyuşturucu ile yakalanan S.K., ve R.Y., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar teminat talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, 11 Kasım 2019 tarihinde Çağlayan’da zanlıların araçta şüpheli görüldüklerini ve polis tarafından yapılan aramada şoför koltuğunda 366 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı R.Y.’nin gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, daha önce uyuşturucu suçundan mahkûm olan S.K.’nin tutuklu, zanlı R.Y.’nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması zanlı S.K.’nin 7 bin 500 TL, R.Y.’nin ise 4 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.