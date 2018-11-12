Teminatı yerine getiremedi

Ülkemize Eylül ayında yasal olarak giriş yaptıktan sonra önceki gece Haspolat bölgesinden Kıbrıs’ın güneyine yasadışı olarak kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı C.A. teminata bağlanmak üzere bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Aytan Özoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu huzurda bulunan zanlı C.A.nin 10 Kasım tarihinde saat 23.30 raddelerinde Haspolat'ta 1. Derecede Askeri Yasak Bölge olan 61. Alay 3. Piyade Taburu 6. Bölük içerisinde, gizlice KKTC' den Güney Kıbrıs’a geçmek istediği ve 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettigi esnada suç üstü tespit edilip Askerler tarafından tutuklanadığını söyledi. Polis yapılan ilk sorgulamada zanlının 28 Eylül 2018 tarihinde Ercan Havaalanı'ndan yasal bir şekilde giriş yaptığını ve UKÜ’de öğrenci kaydı yaptığını söyledi. Polis memuru Aytan Özoğlu zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı getirinceye değin 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.