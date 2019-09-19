TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Telekomünikasyon Dairesi için açılan, toplam 12 kişilik dışa açık münhal için başvuru süresi devam ediyor.

2 Eylül 2019’da Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından duyurulan münhal kapsamında iki tane III. Derece Muhasebe Memuru ve 10 tane IV. Derece Teknisyen istihdam edilecek. Münhalin kapanış tarihi 11 Ekim 2019.

Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan alacakları başvuru formlarını doldurarak, 11 Ekim 2019 Cuma gününe kadar Kamu Hizmeti Komisyonu’na talep edilen diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekiyor.

Yukarıda belirtilen münhal kadroların Yazılı Yarışma Sınavı 8 Aralık, 2019 Pazar günü yapılacak.