Tedbirli eğitim

Fehime ALASYA

Kademeli olarak 1 Ekim' de İlkokul 1. ve 2. sınıflar ile 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş grubu sınıflardan sonra bu sabah ise ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflar da dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başladı.

Birçok okulda yığılmanın engellenmesi için birden fazla giriş, çıkış kapısı açıldığı görülürken, öğrenci ve ailelerin maske kuralına çok özen gösterdiği dikkat çekti.

Kapılar çoğaltıldı

Aileler, 'A Kapısı', 'B Kapısı' diye ayrılan okula giriş noktalarında ilk günün bilinmezliğiyle sıkıntılı anlar yaşasa da sorun kısa sürede kapılarda görevlendirilen birçok öğretmen yardımıyla çözüldü.

Sınıf girişlerinde de dezenfektan...

Bazı okullarda, tüm sınıf girişlerine dezenfektan konuldu. Öğrenciler, sınıfa girip yerine oturuken de ellerini dezenfekte etti.

Her sırada isimler...

Öğrenci sıralarının üzerindeki isimlikler de dikkat çekti. Öğrenciler arasındaki teması kesmek için yapılan uygulama, öğretmenlerden de tam not aldı.

Diğer gruplar 12 Ekim’de…

12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liseler dönüşümlü olarak açılacak.

Süreç ötelendikçe ötelenmişti…

Hatırlanacağı üzere, yeni eğitim yılına 1 Eylül'de başlanmış, ülkedeki vaka sayılarının bir anda artması, akabinde bazı okul öğrencilerinde virüs görülmesiyle okullar yeniden kapatılmıştı.

Okulların yüz yüze eğitime başlaması için ilk olarak 1 Eylül tarihi belirlenmiş, ancak bu karar Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda 14 Eylül’e ertelenmişti. Daha sonra alınan kararla ilkokul 1 ve 2. sınıfları 7 Eylül’de yüz yüze eğitime başlatılmış, o günlerde ülkede artan vaka sayısından dolayı eğitime yeniden ara verilmiş ve 14 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 Ekim’de başlamasına yönelik Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile takvimlendirme yapmıştı.