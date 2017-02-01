Tecavüz kararı 6 Şubat’ta okunacak

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’da 10 Temmuz 2016 tarihinde Bedrettin Demirel Caddesi Dereboyu’nda yaya olarak yürüyen 14 yaşındaki S.K’yi konuşma vaadiyle kandırıp, zorla ve tehditle Ortaköy’de bir ilkokula götürerek tecavüz eden Hakan Demirbüken’in kararı 6 Şubat Pazartesi günü açıklanıyor.

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz’ suçu başta olmak üzere 10 davadan itham edilen sanık Hakan Demirbüken, aleyhine getirilen davalardan 5’ini kabul etmişti.

Başkanlığı’nda Ömer Güran, üye yargıç Gökhan Asafoğulları ve üye yargıç Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, sanık Hakan Demirbüken ile ilgili kararını önümüzdeki hafta vereceğini açıkladı.