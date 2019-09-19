TC Eğitim Bakanı Selçuk Kıbrıs'ta

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

Saat 09.15’te Kıbrıs’a gelen Bakan Selçuk, devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacak ve KKTC'nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı’nın prömiyerine katılacak. Selçuk, adadan yarın ayrılacak.

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuk Bakan Selçuk’u kabulü, saat 10.00’da gerçekleşti.