Tatar: “Oyuna gelmeyiz, neyse görüşümüz o olacaktır”

Başkana Ersin Tatar, 15 Temmuz’a kadar uzatılan emirnamenin “bir süre daha uzatıldığını” açıkladı, Halkın Partisi’nin “imzalanmazsa hükümetin anlamı kalmaz” açıklamasına, “Bizim görüşümüz neyse o olacaktır, bu şekilde bir oyuna gelmeyiz” şeklinde karşılık verdi.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Postası’nda İrfan Batu’nun hazırlayıp sunduğu Kıbrıs Postası Ana Haber bültenine bağlanarak, İmar Planı’yla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Ersin Tatar, Özersay’ın imar planı hayata geçmezse koalisyonun anlamı kalmaz ifadeleri üzerine, “Kesin dille ifade ettim. Bu şekilde imzalamam. Bu değişiklikler eğer kabul görmezse, değiştirilmiş şekilde uygulamaya girmezse, karşı tarafın iddiası orada bu onlara kalır artık. “Neyse görüşümüz o olacaktır. Bu şekilde bir oyuna gelmeyiz. Bir takım öneriler getiriyoruz. Bunların ciddiye alınması lazım” şeklinde karşılı verdi.

Tatar ayrıca, kendi önerilerinin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından kabul edilmemesi durumunda Ayşegül Baybars buna müsaade etmezse iş başka yere giderse gider” dedi.

Tatar ayrıca süresi 15 Temmuz’da dolan emirnamenin bir süre daha uzatıldığını açıkladı, net tarih vermedi.