Tatar: "Buraya müdahale yoktur"

Başbakan Ersin Tatar, tartışmalı Ankara ziyareti sonrasında “müdahale yoktur, Ankara olayı yakından izlemektedir” dedi. Bir takım görüşmeler olsa da yeni bir hükümet kurma gelişmesi olmadığını söyleyen Tatar, seçime iki ay kala bunun doğru olmadığını söyledi.

Ercan Havaalanı’nda konuşan Tatar, davetleri nedeniyle sık sık TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

Tatar, muhalefetteki iki parti başkanının da Ankara davetini şu sözlerle yorumladı: “Bir takım başka gelişmeler olmuş olabilir, başka parti başkanlarının Ankara’ya daveti olmuş olabilir. Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yapabileceği takdirlerdir, davetlerdir, görüşmelerdir. Bizim her zaman söylediğimiz iradenin burada sandıktan çıkacağıdır. Buraya herhangi bir müdahalenin olmadığıdır. Başka yerlere çekmeyelim.”

Tatar, Ankara ziyaretinde Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle oluşan hayat pahalılığı, pandemi hastanesi yapımı, mali protokol gibi gelişmelerin konuşulduğunu söyledi.

“Sayın Erdoğan, 100 odalı pandemi hastanesi için talimat vermiştir” diyen Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Maraş’ın da görüşmede gündeme geldiğini söyledi.

Tatar, “Maraş meselesini hukuki ve uluslararası boyutu ile kademeli olarak nasıl şekilleneceğinin Türkiye tarafından takip edildiğini” ifade etti.

Maraş’la ilgili önümüzdeki süreçte açılım olacağını belirten Tatar, kentin eski sakinlerine iade edileceğini, bunun Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle, Vakıflar’ın hakları korunarak ve KKTC yönetiminde yapılacağını söyledi.

Erdoğan’ın tahsis ettiği özel uçakla adaya geldiğini anlatan Tatar, olumlu izlenimler içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Ersin Tatar, UBP olarak şu anda yeni bir hükümet ortağı arayışı, yeni bir hükümet kurma düşüncesi içerisinde olmadıklarını vurguladı.

Tatar, iki parti başkanının da Türkiye’ye gitmesi ile ilgili olarak da, Türkiye’nin müdahalesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Ankara ve İstanbul temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Tatar, ülkeye dönüşünde Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da yaptığı görüşmede, 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının etkin şekilde uygulanması, kaynak akışının devamının sağlanması, hayat pahalılığının nasıl telafi edileceğinin, 2021 yılı bütçe çalışmalarında kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi de dahil pek çok konunun ele alındığını kaydetti.

Herhangi bir ihtiyaç durumunda 100 yataklı bir hastane yapılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da emriyle talimatların verildiğini kaydeden Tatar, TC yetkililerine davet ve gösterilen ilgi alakadan dolayı teşekkür etti.

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Tatar, Kıbrıs Türk halkının güçlenmesi için neler yapılabileceğini enine boyuna tartıştıklarını ifade etti.



YENİ HÜKÜMET ARAYIŞI YOK

Bazı parti başkanlarının da Tatar ile eş zamanda Türkiye’ye gitmesi ve bununla alakalı olarak yeni hükümet kurulacağı haberleriyle ilgili olarak da Tatar, “Türkiye Cumhuriyetinin her zaman yapabileceği takdirlerdir. UBP Genel Başkanı olarak her zaman söylediğimiz bir şey vardır: KKTC’deki iradenin halk tarafından sandıkta gösterileceğidir, burada herhangi bir müdahale olmadığıdır. Meselelerin başka yerlere çekilmesi doğru değildir” dedi.

İki parti başkanına davet gitmesinin sorulması üzerine Tatar, Ankara ziyaretinin kendisine gönderdikleri davet üzerine gerçekleştiğini, Başbakan Yardımcısına da davet gittiğini ancak Başbakan Yardımcısının gitmediğini, bunun kendisini bağlamadığını söyledi.

Tatar, “İki parti başkanının Ankara’da bulunması, bana göre normal bir sürecin parçası olarak değerlendirilebilir. Bizim demokrasimize, TC’nin müdahale içerisinde olması gibi bir düşünce içerisinde olmadıklarını orada gördüm” dedi.



“(ÇATI ADAY) ANKARA’NIN BÖYLE BİR KONUDA MÜDAHALESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday üzerinde çalışıldığı yöndeki haberler hakkında yorum istenmesi üzerine Tatar, “Ankara’nın böyle bir konuda müdahalesi söz konusu değildir” dedi.

Yeni hükümet arayışları iddialarıyla ilgili olarak ise Tatar, “bizim son günlerde yeni bir hükümet kurma gibi bir düşüncemiz olmamıştır, görüşmeler olmuş olabilir bu siyasetin gereğidir, çünkü bir takım gelişmeler olabilir, olmuştur da. Fakat şu anda öyle bir düşünce içerisinde değiliz.” dedi.



MARAŞ DA GÜNDEME GELDİ

Maraş’ın açılması konusunda ise Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “meseleye sıcak baktığını” söyledi.

Konunun hukuki açıdan halen irdelendiğini ancak “mutlaka bir açılım olacağını” belirten Tatar, Maraş’ın bir kısmının 45 yıldır hayali şehir olarak durduğunu, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla vakıf mallarına halel gelmeksizin, mülklerin eski sakinlerine iade edileceğini belirtti.

Tatar, “Esas olan Maraş’ın KKTC yönetiminde iskana açılmasıdır. Bunlar bir kez daha netleştirilmiştir” dedi.



TATAR, ERCAN’A GELİŞİNDE PCR TESTİ DE YAPTIRDI

Tatar, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Tatar’ı taşıyan özel uçak 18:30’da geldi, Başbakan’ı karşılayanlar arasında bazı bakanlar ve milletvekilleri de bulunuyordu.

Tatar, Ercan’a gelişinde PCR testi de yaptırdı. (tak)

Ataoğlu: “Oktay’dan yapılmış davetin, Tatar ile Arıklı’ya da yapıldığını ben de kamuoyu ile birlikte öğrendim”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan yapılmış davetin, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya da yapıldığını kendisinin de kamuoyu ile birlikte öğrendiğini” açıkladı.

Ataoğlu, davet üzerine gittiği Ankara’da Fuat Oktay ile yaptıkları toplantıda, KKTC’ye dair önemli olan veya gündemi meşgul eden tüm konulara değinildiğini ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin de gündeme geldiğini belirterek, “Bu noktada tarafıma yapılan herhangi bir telkin söz konusu değil” dedi.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Ankara ziyaretine ilişkin iki günden beridir spekülasyonlar yapılmaktadır. 1974’ten beri, neredeyse her parti lideri ve/veya Hükümet görevlisinin icabet ettiği davetlere benzer bir davete katılımın, gündemi bu denli işgal etmesi ve had aşan bir boyuta ulaşmıştır.

Pazartesi günü itibarı ile tarafıma yapılan davete icabet edeceğimi bildirmiştim. T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’dan yapılmış davetin, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sn.Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Sn. Erhan Arıklı’ya da yapıldığını ben de kamuoyu ile birlikte öğrendim.

Bahse konu toplantıda KKTC’ye dair önemli olan veya gündemi meşgul eden tüm konulara da değinilmiştir ve doğal olarak elbette ki söz önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine de gelecekti ve geldi.

Bu noktada tarafıma yapılan herhangi bir telkin söz konusu olmadığı gibi, her halükarda tarafıma bir telkinden bahsetmeyi bile zül sayan bir karaktere sahibim.

“SERDAR DENKTAŞ’IN ADAYLIĞINI PARTİ YETKİLİ KURULLARIMIZIN KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DESTEKLEYECEĞİMİZİ DE BELİRTTİM”

Öyle ki, halihazırda partimize 28 yıl genel başkanlık yapmış Serdar Denktaş’ın adaylığını da parti yetkili kurullarımızın kararları çerçevesinde destekleyeceğimizi de belirttim.

Bununla birlikte yaratılan algının tam tersi, Ankara ziyaretimizin sadece bir bölümünde Cumhurbaşkanlığı konusu ele alınmıştır. Geriye kalan süre içerisinde ülkemizin içinde bulunduğu duruma yönelik tespitlerimiz, ‘Pandemi Hastanesi’nin yapılmamasına yönelik duyduğumuz sıkıntı ve Maraş konusu da dahil olmak üzere her şey enine boyuna konuşulmuştur.

“TELKİN VE RİCALARA UYGUN BİR KARAKTERDE DEĞİLİM”

Bu noktadan hareketle, tekrar vurgulamak isterim ki, siyasi hayatımda nereden gelirse gelsin hiçbir zaman telkin ve rica ile hareket etmedim ve edilmesini de doğru bulmadım.

Ancak, konu Anavatan Türkiye ile istişare etmekse eğer, buna dün olduğu gibi, bugün de, yarın da hazırım. Ülkemin tek çakıl taşına bile katkı sağlayacağına inanıyorsam, tüm davetlere icabet ederim ve etmeye de devam edeceğim.

Velakin, davete kimlerin davet edildiği, kimlerin edilmediği veya kimlerin icabet etmediği hususu ne beni, ne de partimi zerre kadar ilgilendirmez. Bu noktada şahsımın ve partimin tek derdi KKTC olduğundan, tek gailem de KKTC’dir.”

Ataoğlu, HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı da “konuyu, olmayan noktalara taşıyarak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir algı operasyonuna dönüştürme çabası içinde olmakla” suçladığı açıklamasında, bazı eleştirilerde bulundu.