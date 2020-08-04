Ankara'ya çağrıldılar!



Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'la birlikte Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Ankara'ya çağrıldı. Üç parti başkanı, birlikte Ankara'ya hareket etti.



Kıbrıslı Türklerin demokrasi, irade ve özgürlük süreci bir kez daha "müdahaleler" ile anıldı.

Tatar, Ataoğlu ve Arıklı'yı taşıyan uçak saat 13.30'da Ercan Havaalanı'ndan ayrıldı.



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın ise Ankara'dan davet almadığı ya da daveti reddettiği yönünde iddialar var, ancak, bu yönde henüz resmi bir açıklama yapılmadı, iddialar doğrulanmadı ya da yalanlanmadı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın davetlisi olarak Ankara'ya çağrılan üç siyasetçiye yönelik gündemin ne olduğu bilinmiyor. TC Lefkoşa Büyükelçiliği üzerinden yapılan davetler, seçim süreci öncesinde toplumda bir kez daha 'müdahale' yorumlarını öne çıkardı, Meclis'teki konuşmalarda CTP ve TDP milletvekilleri yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.



Toplumda bir süredir, UBP-DP-YDP Koalisyonu ile ilgili pazarlıklar yanısıra Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de "çatı aday" gündemi konuşuluyordu.



Başbakan Ersin Tatar'ın ziyareti dün açıklanmış, 'Ekonomik Paket'le ilgili olduğu söylenmişti. Başbakanlıktan verilen resmi bilgide Başbakan Ersin Tatar'ınTürkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara'ya gideceği belirtilmiş, "Ziyarette, Covid- 19 ışığında Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın uygulamaları gözden geçirilecek" denmişti.

Ataoğlu: “Henüz nedenini bilmiyorum”

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'la birlikte Ankara’ya çağrılan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Ercan Havalanı’nda YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı, Ataoğlu, "Davet nedenini bilmiyorum henüz bir şey söylenmedi" şeklinde konuştu.



DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ankara’ya uçmak üzere VIP’den uçağa geçti.

Başbakan Tatar da Ankara’ya uçmak üzere uçağa uğurlanmasını ardından uçak saat 13:00’te havalandı.

Fotoğraflar: DİLA ŞİMŞEK