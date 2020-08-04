Ankara'ya çağrıldılar!



Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'la birlikte Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da Ankara'ya gidiyor.

YENİDÜZEN, Tatar'ın yanısıra Ataoğlu ve Arıklı'ya da davet yapıldığını doğruladı.



Kudret Özersay'ın ise davet almadığı ya da daveti reddettiği yönünde iddialar var, ancak, bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı, iddialar doğrulanmadı ya da yalanlanmadı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın davetlisi olarak Ankara'ya çağrılan üç siyasetçiye yönelik gündemin ne olduğu bilinmiyor. TC Lefkoşa Büyükelçiliği üzerinden yapılan davetler, seçim süreci öncesinde toplumda bir kez daha 'müdahale' yorumlarını öne çıkardı.



Bir süredir, UBP-DP-YDP Koalisyonu ile ilgili pazarlıklar yanıra Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de "çatı aday" gündemi konuşuluyordu.



Başbakan Ersin Tatar'ın ziyareti dün açıklanmış, 'Ekonomik Paket'le ilgili olduğu söylenmişti.

Başbakanlıktan verilen resmi bilgide Başbakan Ersin Tatar'ınTürkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara'ya gideceği belirtilmiş, "Ziyarette, Covid- 19 ışığında Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın uygulamaları gözden geçirilecek" denmişti.