Tapu alım harçlarındaki indirim Haziran’a kadar uzatıldı

Resmi Gazete’de yılın ilk günü 1 Ocak’ta yayımlanan Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası’nda yapılan değişikliğe göre, emlak sektörünün beklediği ‘tapu alım harçlarındaki indirim’ uzatıldı.

Resmi Gazete’de yılın ilk günü 1 Ocak’ta yayımlanan Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası’nda yapılan değişiklikle, emlak sektörünün uzun süredir talep ettiği ‘tapu alım harçlarındaki indirimin’ süresi uzatıldı.

Resmi Gazete’ye göre, tapu alım harçlarındaki indirim, 30 Haziran 2020’ye kadar sürecek.

YENİDÜZEN’e konuşan Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sedeghi, banka faizlerinin de oldukça düşük olduğu bu dönemde, “Satın alınan mallarda %6 yerine %4 harç ödeyeceğiz. Muafiyet kullanacak olan kişilerde 140 metrekare olan konutlarda, %3 yerine %1 tabii tutulacak” dedi.

Bu indirimden KKTC vatandaşı emlakçılar yararlanabilecek.