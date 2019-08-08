Tanımadığı bir insanın hayatına dokundu

Kanser tedavisi gören bir hastaya yardım eli uzatarak, umut olan donör Hasan Çolakoğlu, 6 Ağustos Salı günü yaptığı kök hücre bağışıyla örnek bir davranışta bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda swab örneği vererek kayıt yaptıran Hasan Çolakoğlu, kanser tedavisi gören genç bir erkek hastaya, kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Konu ile ilgili konuşan Donör Hasan Çolakoğlu, işlem ile ilgili korkacak hiç bir şeyin olmadığını, önemli olanın yardım bekleyen hiç tanımadığın bir insanın hayatına dokunabilmek olduğunu dile getirerek herkesi örnek vermeye davet etti. Çolakoğlu, tek dileğinin, hastasının bir an önce sağlığına kavuşması ve hayatına kaldığı yerden devam etmesi olduğunu vurgulayarak sözlerine son verdi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp yaptığı açıklamada, Donör Hasan Çolakoğlu’na kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir ilkesini benimseyerek tamamen gönüllük esasıyla yapmış olduğu bu anlamlı bağışı için sonsuz teşekkürlerini iletti. Ayrıca Özeralp, donörün mensubu olduğu Tansu Ercantan Şti Ltd. Direktörü, Sayın Tansu Ercantan’a bu süreçte donöre ve vakfa sağladığı kolaylıklar ve desteklerden ötürü minnettar olduklarını vurguladı. Özeralp, Kemal Saraçoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar ülkemizde toplamda 66 donör kök hücre bağışında bulunarak dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan hastalara umut olmuştur, diyerek sözlerine son verdi.

Eğer siz de kemik iliği donör kaydı yapmak isterseniz, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmanız yeterlidir.

Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmamaktadır. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Mağusa ve İskele bölgesinde Tıp Merkezleri’nden, Girne’de Tunççevik Hastanesi ve Talat Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’ndan, alınmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabilirsiniz.