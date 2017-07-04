Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güzelyurt ekibinin Küçük Kaymaklı oyuncusu Taner Bingöllü ile ilgilendiği öğrenildi. Teknik direktör Gökmen Davutoğlu’nun oyuncuyla görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun son kararının beklenildiği bilgisi edinildi. Taner Bingöllü, Küçük Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği ve son kararını öyle vereceği gelen bilgiler arasında.

33 maçta forma giydi

Savunmanın ortası ve solunda görev yapabilen Taner Bingöllü, geride kalan sezonda lig ve kupa maçlarında toplam olarak 33 maçta forma giydi. Bingöllü, bu sezon forma giydiği karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Savunma oyuncusu, ligin 2’nci haftasında GAÜ Çetinkaya ile oynadıkları karşılaşmada golünü atarak takımını o maçta galibiyete taşıyan isim olmuştu.