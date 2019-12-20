‘Tamamlanamayan’ yol, kaçak kullanıma kapandı

Dila ŞİMŞEK

İstimlak sorunu ve ihaleyi alan firmanın işi bırakması nedeniyle, yaklaşık altı senedir tamamlanamayan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, ‘kaçak kullanıma’ kapatıldı. Birçok vatandaş, yapımı henüz bitmemiş bu yolu ‘trafik yoğunluğundan kaçmak için’ kullanıyordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Zaten kapalı olan bir yoldan bahsediyoruz. Yarım kalmasına yol açan ara emirlerini çözdük. TCK’nın hareketini bekliyoruz. Yakın zamanda bir gelişme olursa paylaşacağım” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Karayolları Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Engin Ömer Kunt, bu kaçak kullanımın trafikte büyük bir tehlike yarattığını ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından kapatılmasının olumlu bir şey olduğunu kaydetti.

Kunt, yolun ihalesini kazanan Türkiyeli firmanın batması sonrası, projeyi yarıda bıraktığını, sonrasında da bir türlü tekrar ihaleye çıkılamadığını savundu.

Karayolları Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Engin Ömer Kunt:

“Kaçak olarak kullanılan yol çok büyük tehlike arz ediyordu”

Karayolları Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Engin Ömer Kunt, bu yolun yaklaşık altı senedir tamamlanamadığını, sebebinin ise istimlak ve ihaleyi kazanan Türkiyeli bir şirketin ‘batması’ olduğunu kaydetti. İlgili firmanın Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun yanı sıra, Güzelyurt-Lefke, Alsancak-Girne ve Karpaz’daki bir yolun ihalesini de almış olduğunu dile getirdi. Bu yolun tamamlanamamasına rağmen, birçok kişi tarafından ‘yoğun trafikten’ kaçmak için kullanıldığını söyleyen Kunt, “Kaçak olarak kullanılan yol çok büyük tehlike arz ediyordu. Sürücüler bu yolu kullandıklarında, anayola çıkmaya çalışıyor, anayolda araba kullanan bireyler ise böyle bir tali yol olmadığı bilgisine güvenerek hızlı sürüyorlardı. Bu da çok korkunç kazalara ve risklere neden olabilirdi. Bana sorarsanız, çoktan kapatılması gereken bir yoldu” dedi.

Bu yolun ihalesinin Türkiye tarafından yapıldığını, oradaki yetkililerin bir ‘oldu, olmadısıyla’ hareket edildiğini belirten Kunt, yolun tamamlanmasının çok iyi olacağını, ancak bunun ülkemiz Ulaştırma Bakanlığı’nın ‘elinde olmadığını’ kaydetti.



Yolun eski hali: Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, istimlak ve ilgili şirketin projeye devam edememesi nedeniyle yaklaşık 6 senedir bitirilememiş, yapımı 2017’de durdurulmuştu.



Yolun yeni hali: Birçok kişinin trafikten kaçınmak için ‘kaçak olarak’ kullandığı yol, Ulaştırma Bakanlığı tarafından toprak setle geçişi engellendi.