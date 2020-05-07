Tabipler’den ‘risk grubu’ hatırlatması

K.T. Tabipler Birliği, risk grubundaki kişilerin COVİD-19’a karşı etkin bir aşı veya tedavi bulunana kadar korunması gerekliliğini hatırlattı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı imzalı açıklamada, şu ana kadarki gelişmelerin bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu gösterdiğinin altını çizdi, ‘risk gruplarını’ anımsattı.

Açıklama şöyle: Tüm dünyada olduğu gibi COVID-19 hastalığı bizi de etkilemiştir. 4 Mayıs tarihi itibari ile alınan toplumsal önlemlerin bir kısmı gevşetilmiştir. Gevşetme kararı alınan bu günlerde, risk grubundaki kişileri korumaya devam etmemiz gereklidir. Risk grubundaki kişilerin işe başlatılması durumunda ‘home office’ yani evden çalışma sağlanmalı veya uygulanamıyor ise idari izin verilmelidir. Risk grubundaki kişileri etkin bir aşı veya tedavi bulunana kadar korumaya devam etmemiz önemlidir. COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. Bu nedenle ne kadar zor da olsa risk grubundaki sevdiklerimiz ile aramıza fiziksel mesafe (2 metre) koymamız gerekiyor. Ancak bu stresli ve izole dönemde onları yalnız bırakmayalım, telefon veya görüntülü konuşma ile sevdiklerimiz ile iletişimde kalalım.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler (Risk grubu): 60 yaş üstü olanlar Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar: Kalp hastalığı Hipertansiyon Diyabet Kronik solunum yolu hastalığı Kanser Obezite