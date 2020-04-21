Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Mart 2020 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 01 - 15 Mart 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 776 üretici için toplam 18,680,336.38 TL’lik çiğ süt bedelleri, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.