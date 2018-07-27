Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği taşınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği Pazartesi günü eski KTHY bilet rezervasyon binasına taşınıyor. Bakanlık taşınma sebebiyle ilgili dairelerin 30 Temmuz Pazartesi günü kapalı olacağını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama şu şekilde:

30 Temmuz 2018 Pazartesi günü, Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliğimiz Lefkoşa Ortaköy'de bulunan hizmet binasından, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın geçmişte hizmet vermiş olduğu bilet rezervasyon binasına taşınılacaktır. Bu maksat ile Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliğimiz, 30 Temmuz 2018 Pazartesi bir gün süre ile halkımıza hizmet veremeyecektir. Ancak, daha önce direksiyon sınavları için gün ve saat verilen kişilerin direksiyon sınavları Lefkoşa'da yapılacaktır. Sadece öğrenci sınavları ve diğer işlemlerimiz yapılmayacaktır. Yine aynı gün Girne bölgesindeki direksiyon ve öğrenci sınavları aksatılmadan yapılacaktır.

Daha iyi hizmet verebilmek adına Lefkoşa'daki işlemleri etkileyecek bu zorunlu aksaklık nedeniyle halkımızdan özür diler, daha iyi hizmet sunmak adına bu girişimimizden dolayı gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.