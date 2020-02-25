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Sucuoğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi

Sucuoğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Sucuoğlu, yazılı açıklama yaparak, bugün toplanıp itirazları değerlendiren Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun kararını aktardı ve 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık net 3 bin 323 TL’lik asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti.

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