Su kanalına devrildi
Mağusa bugün saat 16.50 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Mağusa bugün saat 16.50 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mağusa çevre yolu üzerinde, Aziz Yalçın Kaymaz (E-41) yönetimindeki, RN 359 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada hayvan barınağı denklerine geldiği zaman yağmurdan dolayı yol içerisinde oluşan su birikintisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp su kanalı içerisine devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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