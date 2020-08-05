Sterlin 9’u geçti

Türk Lirası’nın döviz karşısında erimesi sürüyor, Sterlin 9.20’yi geçti, Euro ve Dolar’da da hareket yönü yukarıya doğru…

Türk Lirası döviz karşısında gittikçe küçüldü, Sterlin 9.20’yi aştı.

Uzun zamandır dövize karşı değer kaybeden Türk Lirası, 5 Ağustos’a Sterlinin 9,20 TL’yi bulmasıyla eridi.

28 Temmuz’da 8,03 TL olan Euro, bugün itibariyle 8,20 TL’yi buldu.

Dolar ise büyük bir yükselişe geçerek, bir hafta önce 6,85 TL’yken, bugün 7,01 TL’den işlem görmeye başladı.

En büyük artış ise Sterlinde yaşandı.

Sterlin, geçtiğimiz hafta 8,82 TL’yle piyasada satılırken, ani yükselişe geçerek 9,20 TL’ye yükseldi.