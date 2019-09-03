Stelios Vakfı ailelere 90 bin Euro bağışladı

Seri katil Nicos Metaxas’in kurbanlarının ailelerine Stelios Vakfı 70 bin Euro maddi yardım yaptı.

Kıbrıs’ı sarsan seri cinayet olayında yedi kadın, iki çocuk öldürülmüştü.

Acılı ailelere yardım eli uzatan Stelios Vakfı, Nicos Metaxas’in sekiz yaşındaki oğlu ile altı yaşındaki kızının eğitim masrafları için de 20 bin Euro ödeme yaptı.

Arian Lozano, Asmita Khadka Bista, Marie Rose Tiburcio, Sierra Graze, Maricar Arquiola’nun ailelerine 10’ar bin Euro maddi yardım yapan Stelios Vakfı, Livia Florentina Bunea ve 8 yaşındaki kızı Elena için 20 bin Euro katkıda bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan vakıf kurucusu Stelios Haji-Ioannou, “bu trajediden etkilenen ailelere yardımda bulunabildiğim için minnettarım. Paranın acılarını dindiremeyeceğini biliyorum ama bazı temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğimi umuyorum” dedi.

Kaynak Cyprus Mail/ Çeviri YD