“Son yangının önlenmesinde hükümetin zafiyet ve ihmali vardır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, son yangının önlenmesinde hükümetin zafiyet ve ihmali olduğunu belirtti, hükümeti uyardı, DETAY DETAY İHMALİ açıkladı:

1- Mevzuatta açıkça belirtildiği halde, Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri gereken zamanda ve uygun biçimde oluşturulmamış ve çok geç kalınmıştır.

2- Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü'nde 1 Nisan - 30 Kasım döneminde görev başında olması gereken bu ekiplerin oluşturulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı beş haftalık bir gecikmeyle, 4 Mayıs'ta alınmıştır

3- Yangın emniyet yollarının hala temizlenmemiş olması, çok açık bir ihmaldir.

4- Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri tarafından 24 saat esasına dayalı olarak, aralıksız yerine getirilmesi gereken yangın gözcülüğü görevlerinin hala yapılmıyor oluşu çok ağır bir ihmaldir.

5- Yangının yönü ve rüzgar şiddeti doğru hesaplanamadığı ve gerekli söndürme işlemi gereken biçimde organize edilemediği için yangın çok büyük bir alana yayılarak can ve mal kaybı riskini beklenenden daha çok artırmıştır.

6- Ayrıca gerek Türkiye'den gerekse Güney Kıbrıs ve İngiliz Üs Bölgesi'nden talep edilecek yangına müdahale hava araçlarına ilişkin bir hareket planı, aylar öncesinden hazırlanmış olmalıydı. Herhangi bir plana bağlı olmadan müdahale edildi.

7- Hükümet hiç zaman kaybetmeden idari soruşturma da başlatmalı ve hem yangın önleme faaliyetleri, hem de söndürme çabaları sırasında ihmali ve/veya kusuru olanlar da saptanarak haklarında gerekli işlemler yapılmalıdır.

CUMHURİYETÇİ Türk Partisi, son yangının önlenmesinde hükümetin zafiyet ve ihmali olduğunu belirtti, hükümeti uyardı.

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuata uygun önlemlerin ya hiç alınmadığına ya da çok gecikmeli olarak alınmaya başlandığına dikkat çekilen CTP açıklamasında; “Mevzuatta açıkça belirtildiği halde, Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri gereken zamanda ve uygun biçimde oluşturulmamış ve çok geç kalınmıştır” denildi.

“Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü'nde 1 Nisan - 30 Kasım döneminde görev başında olması gereken bu ekiplerin oluşturulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı beş haftalık bir gecikmeyle, 4 Mayıs'ta alınmıştır” vurgusunda bulunulan CTP açıklamasında , “Bu, ortada ağır bir ihmal olduğunun en açık göstergesidir” diye belirtildi.

İşte açıklama:

"Yangınlar, çok sıcak geçen yaz aylarında ülkemizin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerin başında gelir. Kurak ve sıcak geçen yaz mevsiminde, gerek alçak bölgelerdeki arazi yangınları, gerekse dağlık ve sarp bölgelerdeki orman yangınları çok büyük kayıplara yol açmaktadır.

Bu kayıplar gelecek nesillerin sağlıklı çevreye sahip olma hakkını da riske etmektedir. Yangın tehlikesinden korunmanın ve yangınları olası en az hasarla söndürmenin ilk kuralı önleyici faaliyetlerin gününde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesidir.

En az bunun kadar önemli olan bir başka kural da yangın bakımından en tehlikeli dönemde, izleme, kontrol ve gerektiğinde müdahaleye hazır vaziyette, mesainin kesintisiz sürmesi gerektiğidir. Son iki haftalık dönemde, hemen her gün birden çok yangınla baş başa kaldığımız ülkemizde, yangına hazırlık bakımından çok ciddi bir zafiyet ve ihmalin olduğu acı deneyimlerle ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuata uygun önlemler ya hiç alınmamış ya da çok gecikmeli olarak alınmaya başlanmıştır. Mevzuatta açıkça belirtildiği halde, Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri gereken zamanda ve uygun biçimde oluşturulmamış ve çok geç kalınmıştır. Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü'nde 1 Nisan - 30 Kasım döneminde görev başında olması gereken bu ekiplerin oluşturulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı beş haftalık bir gecikmeyle, 4 Mayıs'ta alınmıştır. Bu, ortada ağır bir ihmal olduğunun en açık göstergesidir. Yangın emniyet yollarının hala temizlenmemiş olması, çok açık bir ihmaldir. Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri tarafından 24 saat esasına dayalı olarak, aralıksız yerine getirilmesi gereken yangın gözcülüğü görevlerinin hala yapılmıyor oluşu çok ağır bir ihmaldir.

Nitekim son yaşanan ve tarihi kayıplara yol açan Tepebaşı - Kalkanlı büyük yangını, bölgedeki bir gözlem kulesi civarında başladığı halde, kulede gözlemci olmadığından, ancak Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na gelen bir telefonla öğrenilmiştir. İşte bunun affedilir ya da görmezden gelinir yani yoktur ve olamaz.

Yangınların yayılmasını önleyecek müdahalenin, hava koşulları da dikkate alınarak yapılamıyor olması da affedilir değildir. Son büyük yangında olduğu gibi, yangının yönü ve rüzgar şiddeti doğru hesaplanamadığı ve gerekli söndürme işlemi gereken biçimde organize edilemediği için yangın çok büyük bir alana yayılarak can ve mal kaybı riskini beklenenden daha çok artırmıştır. Ayrıca gerek Türkiye'den gerekse Güney Kıbrıs ve İngiliz Üs Bölgesi'nden talep edilecek yangına müdahale hava araçlarına ilişkin bir hareket planı, aylar öncesinden hazırlanmış olmalıyken, bu büyük yangın sırasında herhangi bir plana bağlı olmadan müdahalede bulunulduğuna üzülerek şahit olduk.

Hükümet makamlarından gelen "sabotaj" iddiaları elbette güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle araştırılıp soruşturulmalı ve varsa sorumluları derhal adli makamlara havale edilmelidir. Ancak, buna ek olarak, hükümet hiç zaman kaybetmeden idari soruşturma da başlatmalı ve hem yangın önleme faaliyetleri, hem de söndürme çabaları sırasında ihmali ve/veya kusuru olanlar da saptanarak haklarında gerekli işlemler yapılmalıdır.

CTP olarak bu konunun takipçisi olmaya ve hiç olmazsa bu noktadan sonra, gözlemeye, önlemeye ve söndürmeye ilişkin günümüz koşullarına uygun gerekli önlemler hızla alınıncaya ve sorumlular ortaya çıkarılıncaya kadar konunun gündemden düşürülmesini engellemeye kararlıyız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi 25.05.2020"