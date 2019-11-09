‘Sirkat’ zanlısı bakanlıkta işe alındı

Devlet Memurları Yardımlaşma Kooperatifi’nde ‘sirkat’ olayına adı karışan ve tutuksuz yargılanan M.V'nin, sözleşmeli personel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işe alındığı iddia edildi. Bakanlıktan elde edilen ve ‘resmi olmayan’ bilgide ise M.V'nin bakanlıkta göreve alındığı doğrulandı.

YENİDÜZEN - ÖZEL

Devlet Memurları Yardımlaşma Kooperatifi’nde (DEM-YAK) adı sirkat olayına karışan bir şahsın kamuda istihdam edildiği iddia edildi, resmi olmayan Çalışma Bakanlığı kaynakları bilgiyi doğruladı.

DEM-YAK'ta 2016 yılında ortaya çıkan açık nedeniyle tutuksuz yargılanan M.V.’nin, İş Gücü Planlama Geliştirme Fonu altında sözleşmeli personel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işe alındığı öne sürüldü ancak bakanlığa ait resmi kaynaklar bu yönde bilgi vermekten kaçındı.

Bakanlıktan elde edilen resmi olmayan bilgide ise M.V.’nin bakanlıkta göreve alındığı doğrulandı.

Kooperatifin Mağusa Şubesi'nde 2016 yılı mayıs ayında Kooperatif Müfettişi tarafından yaklaşık 1 buçuk milyon TL’lik vurgun yapıldığı tespit edilmiş, olayla ilgili şube çalışanları Ş.Ö., M.V. ve S.Ö. tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Söz konusu olayda hesaplardaki 1 Milyon 584 bin 715 TL’lik açığı fark eden şirket müfettişi, çalışanlardan izahat isteyip, yeterli bilgi alamaması üzerine durumu polise aktarmıştı.

Polis, mahkemede M.V.’nin ‘müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini’ belirtmiş, mahkemedeki şahadetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işe alınan M.V.’nin suçunu itiraf ettiğini kaydetmişti.