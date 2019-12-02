ŞİDDETİN RESMİ: 1 YILDA 1047 BAŞVURU!

Polis Genel Müdürlüğü, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve mücadele kapsamında, bir yıllık süresi dolan işbirliği protokolünün devamına imza konduğunu duyurdu, 1 yıllık ‘şiddet verilerini’ de paylaştı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı resmi verilere göre, Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Birimi’ne 1 yılda 1047 şiddet başvurusu ulaştı.

Veriler şiddetin en fazla 29-38 yaş aralığında olduğunu da ortaya koydu.

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Sos Çocuk Köyü Derneği ile birlikte kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve mücadele kapsamında, gönüllük ve iyi niyet göstergesi olarak bir yıllık süresi dolan işbirliği protokolünün devamına yeniden imza koydu.

Polis Genel Müdürlüğü, Protokol kapsamında kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi kapsamında söz konusu kurumlar işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde hareket edeceklerini duyurdu.