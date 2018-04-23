Sıcaklar arttı, yangınlara dikkat

Havaların ısınmasıyla yaz aylarının en büyük felaketlerinden biri olan yangınlar da başladı. Ülkenin çeşitli yerlerinde dün 3 farklı yangın meydana geldi.



Polisin “ihtiyatsızlık ve ihmal teşkil eden fiiller sonucu yangın çıkartma” başlığıyla duyurduğu yangınlardan biri öğle saatlerinde Yiğitler’in Ağıllar bölgesinde meydana geldi. Yangının, D.P.’nin (E-65) bahçesinde yetkili makamdan izin almaksızın varil içerisinde yaktığı çöp ve kağıtların rüzgarın etkisiyle uçması sonucu başladığı belirtildi.



Yangın sonunda Recep Yusufoğlu‘na ait ekili 5 dönüm buğday, Osman Kafa’ya ait bağ içerisinde bulunan 75 metre uzunluğunda 2 inç kalınlığında su hortumu, 17 adet 6 metre uzunluğunda 75’lik kelepçeli su hortumu, 50 metre uzunluğunda 25’lik su hortumu, 50 metre uzunluğunda 4 mm kalınlığında tek faz elektrik kablosu yandı.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili olarak bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Sınırüstü’nde faaliyet gösteren Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin kuzey batısında dün 14.00’de henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın neticesinde 150 metre uzunluğunda 2 mm. çapındaki elektrik kablosu tamamen yandı.



Yangında ayrıca 20 dönüm kuru ot ve siteye ait 43 adet zeytin, harnup ve nar fidanlarıyla siteye ait telli alan içerisinde hurda durumda olan L 141, HA 271, GK 841 plakalı araçlar ve 170 Metre uzunluğunda 2 inç plastik su hortumun kısmen yandığı belirtildi.



Güvercinlik'te, Güvercinlik-Çayönü anayolu üzerinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı saat 15.30’da çıkan yangın neticesinde Mukadder İspir’e ait 30 dönüm biçilmemiş arpa ile Ahmet Yeşilada’ya ait 35 dönüm anız yandı.



Yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Foto: Arşiv