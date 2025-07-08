“Yeni bir sanayi stratejisi için yola çıktık”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyeti, YENİDÜZEN Gazetesi'ni ziyaret ederek ülke ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sanayi Odası'ndan Genel Sekreter Erçin Tekakpıar, Yönetim Kurulu üyesi Metin Oral ve Basın Danışmanı Ali Baturay'dan oluşan heyet, YENİDÜZEN’den Genel Müdür Mert Özdağ ile Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova ile görüştü.

Görüşmede ülke ekonomisini yanı sıra, özelde sanayide yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

YENİDÜZEN ile Sanayi Odası'nın işbirliğinde "yerli üretime destek" çerçevesinde atılacak adımların da konuşulduğu görüşmede ülke kalkınmasının ilerlemesinde sanayiciliğin önemine vurgu yapıldı.

Sanayi Odası'ndan Genel Sekreter Erçin Tekakpınar, odanın "yeni bir sanayi stratejisi" oluşturma hedefinde olduğuna dikkati çekerken, bu çerçevede atılan adımları anlattı.