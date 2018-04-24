Sessiz gece: 0-0

K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftası dün akşam Atatürk Stadı’nda oynanan GAÜ Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova karşılaşması ile tamamlandı. Her iki takımın da gol pozisyonu bulduğu ancak yüksek tempoda oynanan karşılaşmada taraflar gol atma başarısı gösteremedi. Alınan bu sonucun ardından GAÜ Çetinkaya puanını 53’e, Merit Alsancak Yeşilova da 44’e yükseltti. Ligin 29’uncu haftasında GAÜ Çetinkaya, Küçük Kaymaklı deplasmanına konuk olacak. Merit Alsancak Yeşilova ise Gençlik Gücü’nü konuk edecek.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Hüseyin Özaşık, Sabriye Atikoğlu

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz

Ümitcan Babahan

Batuhan Calban

Hüseyin Kayalılar

Sercan Demirman

(Dk.78 Mustafa Kemal)

Abbas Osum

İbrahim Çıdamlı

Barine Eko

(Dk.46 Serhan Önet)

Muammer Tip

Erdinç Börekci

David Solomon

TD: Turan Altay

M. A. YEŞİLOVA

Hasan Piro

Bayram Özgün

Augustin Binya

Aksel Kaptanoğlu

(Dk.86 Mejdi)

Ulaş Candanal

İlyas Niyazi

Mustafa Salk

(Dk.70 Memduh)

Seyi Adeleke

Billy Osman

Yasin Doğan

(Dk.75 Cenker)

Lomana Lua Lua

TD: Erdinç Akyulaf

GOL: -

