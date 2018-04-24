Sessiz gece: 0-0
K-Pet Süper Lig’de 28’inci haftanın kapanış maçında gol sesi çıkmadı
K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftası dün akşam Atatürk Stadı’nda oynanan GAÜ Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova karşılaşması ile tamamlandı. Her iki takımın da gol pozisyonu bulduğu ancak yüksek tempoda oynanan karşılaşmada taraflar gol atma başarısı gösteremedi. Alınan bu sonucun ardından GAÜ Çetinkaya puanını 53’e, Merit Alsancak Yeşilova da 44’e yükseltti. Ligin 29’uncu haftasında GAÜ Çetinkaya, Küçük Kaymaklı deplasmanına konuk olacak. Merit Alsancak Yeşilova ise Gençlik Gücü’nü konuk edecek.
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Hüseyin Özaşık, Sabriye Atikoğlu
GAÜ ÇETİNKAYA
Cenk Yılmaz
Ümitcan Babahan
Batuhan Calban
Hüseyin Kayalılar
Sercan Demirman
(Dk.78 Mustafa Kemal)
Abbas Osum
İbrahim Çıdamlı
Barine Eko
(Dk.46 Serhan Önet)
Muammer Tip
Erdinç Börekci
David Solomon
TD: Turan Altay
M. A. YEŞİLOVA
Hasan Piro
Bayram Özgün
Augustin Binya
Aksel Kaptanoğlu
(Dk.86 Mejdi)
Ulaş Candanal
İlyas Niyazi
Mustafa Salk
(Dk.70 Memduh)
Seyi Adeleke
Billy Osman
Yasin Doğan
(Dk.75 Cenker)
Lomana Lua Lua
TD: Erdinç Akyulaf
GOL: -