Sendikalar hastane önünde eylemde

Sağlıkta örgütlü beş sendika, tüm uyarılara rağmen hükümetin kendi bildiği doğrultuda hareket ederek toplum sağlığını riske attığı gerekçesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde eylem yapıyor.

“Akıl ve bilim yanılmadı ama hükümet yanıldı” denilen eylemde, yeterli sağlık altyapısı ve hazırlığı yokken neden bu denli açılım yapıldığı soruldu.

Sendika temsilcilerinin sırayla söz aldığı eylemde, pandemi hastanesi olmadığına vurgu yapıldı, yatak kapasitesi, solunum cihazı yetersizliğine dikkat çekildi. Hükümet yetkililerinin bu konularla ilgili yalan beyan verdiği ileri sürüldü.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) konuyla ilgili hastane önünde ortak basın açıklaması yapıyor.

6 aydır sadece ‘cek- caklar’ ile zaman harcandığını belirten sendikalar, Türkiye ve tüm dünyada bu virüs hızla yayılırken ülkemizde hala tıbbi eksikliklerle uğraşıldığını, toplumun hükümete güveni kalmadığını kaydedildi.