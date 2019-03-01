Sebze-meyve fiyatları tırmanışta

Alışveriş sepetindeki sebze meyvelerin bu haftaki fiyatlarında adanın hem kuzeyinde, hem de güneyinde tırmanış sürdü. Adanın her iki yanında da fiyatı yükselen sebze ve meyveler çoğunlukta…

30 kuruştan başlayan küçük fiyat artışları bazı ürünlerde 2 TL’yi geçti.

Kuzey ile güneydeki manav reyonları arasındaki fiyatlar yine çok fazla farklılık gösterdi. İki bölge arasındaki en büyük fark mandalina, dolmalık biber, avokado ve pırasada yaşandı.

Kuzeyde 4,80 TL olan mandalina güneyde 20,70 TL, kuzeyde 9,60 TL olan dolmalık biber güneyde 23,70 TL, kuzeyde 3 TL olan pırasa ise güneyde 17,70 TL olarak reyonlarda yer aldı.

İki bölge arasındaki fiyat farklarında kabak, enginar, kivi, pancar, kolokas ve turpta 5 TL’lik fiyat farkı görülürken, salatalıktaki fark 3,9 TL, brokolide 9,55 TL, domates 3,25 TL, Portakal 6,82 TL, limon 1,90 TL, kereviz 3,55 TL, havuç 3,75 TL, mantar ve çiçek lahanasında 10 TL, ayrellide ise 3 TL’lik fark görüldü.

Kuzeyde pahalı, güneyde ucuz olan tek manav ürünü ise muz ve patates oldu. Kuzeyde 7,20 TL olan patates, güneyde 6,96 TL, kuzeyde 7,25 TL olan muz ise 6,90 TL.

KUZEYDE, muz 6,99 TL’den 7,25 TL’ye, portakal 4,55 TL’den 4,80 TL’ye, marul 2,25 TL’den 2,95 TL’ye, kivi 8,75 TL’den 9,25 TL’ye, avokado 5,95 TL’den 6,50 TL’ye, kolokas 11,95 TL’den 12,50 TL’ye, ayrelli ise 15 TL’den 16,25 TL’ye çıktı.

Kuzeyde kabak hız kesmedi

Geçen haftaki ‘Alışveriş Sepeti’ne kuzeyde en hızlı fiyat yükselişi ile giren kabak, rekorunu bu hafta da elden bırakmadı. 2,25 TL’lik artışla, salatalıktan sonra fiyatı en çok yükselen ürün oldu.

Güneyde ise en hızlı yükseliş mandalinada olurken, en hızlı düşüşü kabak gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 22,50 TL olan kabak, bu hafta 14,70 TL’ye düştü, mandalina ise 14,70 TL’den 20,70 TL’ye çıktı.

30 kuruştan başlayan zamlar, 2 TL’yi aştı

Kıbrıs’ın kuzeyindeki sebze fiyatlarında bu hafta yine fiyat artışları çoğunluktaydı. Pek çok kalemde 30 kuruştan başlayan zamlar, bazı ürünlerde 2 TL’yi aştı.

Fiyatı çıkan ürünler arasında kabak ve salatalık başta gelirken, bunları, muz, portakal, marul, kivi, avokado, mantar, kolokas, bullez ve ayrelli takip etti.

Sadece maydanoz fiyatı düştü

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan fiyat artışlarına göre; muz 6,99 TL’den 7,25 TL’ye, portakal 4,55 TL’den 4,80 TL’ye, marul 2,25 TL’den 2,95 TL’ye, kivi 8,75 TL’den 9,25 TL’ye, avokado 5,95 TL’den 6,50 TL’ye, kolokas 11,95 TL’den 12,50 TL’ye, ayrelli ise 15 TL’den 16,25 TL’ye çıktı.

Diğer ürünlerin fiyatı aynı kalırken, sadece maydanozda düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta bağı 2,75 TL olan maydanoz, bu hafta 2 TL’ye satıldı.

Kabak yine yükselişte, salatalık şaşırttı…

Geçen haftaki ‘Alışveriş Sepeti’ne kuzeyde en hızlı fiyat yükselişi ile giren kabak, rekorunu bu hafta da elden bırakmadı. 2,25 TL’lik artışla, salatalıktan sonra fiyatı en çok yükselen ürün oldu.

Geçen hafta kilosu 7,50 TL olan kabak, bu haftaki yükselişiyle 9,75 TL’ye satıldı.

Salatalık fiyatları ise 9,60 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

GÜNEYDE, mandalina 14,70 TL’den 20,70 TL’ye çıkarken, domates 9,90’dan 10,50’ye, portakal 9,90’dan 11,70’e, kereviz 5,70’den 7,50’ye, çiçek lahanası 9,90’dan 14,70’e, turp ise 5,70’den 7,38’e yükseldi.

Güneydeki fiyatlar yükselişte hız kesmedi

Kıbrıs’ın güneyinde de fiyatlardaki tablo daha fazla yükselen fiyatlarla oluştu. Bazı kalemlerde düşüşler görülse de genel olarak aynı kalan fiyatlara karşın bazı kalemlerde hızlı yükselmeler oldu.

Güneyde fiyatı yükselen ürünler arasında bu mandalina başı çekti.

Fiyatı yükselen diğer ürünler ise patates, domates, portakal, kereviz, çiçek lahanası ve turp oldu. Buna karşın mantar, kivi ve salatalık fiyatları inişe geçti.

Mandalina çıktı, kabak indi

Kıbrıs’ın güneyindeki fiyat seyrinde bu haftaki en hızlı yükseliş mandalinada olurken, en hızlı düşüşü ise kabak gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 22,50 TL olan kabak, bu hafta 14,70 TL’ye düştü, mandalina ise 14,70 TL’den 20,70 TL’ye çıktı. Domates 9,90’dan 10,50’ye, portakal 9,90’dan 11,70’e, kereviz 5,70’den 7,50’ye, çiçek lahanası 9,90’dan 14,70’e, turp ise 5,70’den 7,38’e çıktı. Mantar 22,50’den 14,70’e, kivi 17,70’den 14,70’e, salatalık ise 17,70’den 15,90’a geriledi.