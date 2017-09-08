Sayıştay komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün saat 11:00’de CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi; “Büyükkonuk Belediyesinin 2008 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu”, “Girne Belediyesi 2008 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu” “KKTC’de Yol Güvenliği Kapsamında Gerçekleştirilen Hız Tespit Kameraları Projesinin Yönetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ile “Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Komite, söz konusu raporları bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Komite toplantısında davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi ve Trafik Dairesi’nden yetkililer yer aldı.

Sayıştay Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ali Pilli ve DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu katıldı.