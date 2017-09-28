Savcılık, ‘58 istisnai yurttaşlık’ listesini inceleyecek

CTP tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan ‘58 istisnai yurttaşlığın iptali' ile ilgili dava bugün devam etti.

Dava, Savcılığın, 58 istisnai yurttaş listesini inceleyebilmesi ve buna göre itiraz dosyalayabilmesi için 4 Ekim’e ertelendi.

UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından verilen yurttaşlıklar ile ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından yargıya taşanan süreç devam ediyor.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde, 9 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ‘58 istisnai yurttaşlığın iptali' için açılan dava, Savcılığın yurttaşlık listesini inceleyebilmesi için 4 Ekim’e ertelendi.

CTP adına Avukat Ürün Solyalı, Bakanlar Kurulu kararıyla verilen yurttaşlıkların hukuka aykırı olduğu, dava neticelenene kadar bu süre içerisinde ilgili kişilerin ev alma, iş yeri açma, oy kullanma gibi yurttaşlık haklarını kullanamaması için dün mahkemeden ara emri talebinde bulundu.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde Yargıç Beril Çağdal, huzurunda görüşülen dava bugün de devam etti. Mahkeme, Hükümeti temsilen mahkemede hazır bulunan Savcılığın, 58 istisnai yurttaş listesini inceleyebilmesi ve buna göre itiraz dosyalayabilmesi için oturumu 4 Ekim Çarşamba gününe tehir etti.