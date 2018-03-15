Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması devam ediyor.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Merkezi Kültür Müşaviri Gökhan Yazgı ve Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, çalışmalarına Girne Halk Kütüphanesi’nde devam eden sanatçıları ziyaret etti.



Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,

farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelen sanatçıların, ülke sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkan yaratmak hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte, KKTC’den 8, Türkiye ve diğer ülkelerden 7 olmak üzere toplamda 15 kadın sanatçı yer alıyor.



Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sanatçılarla sohbet edip çalışmalarını inceleyen Müsteşar İdris, Kültür Müşaviri Yazgı ve Kültür Dairesi Müdürü Kaya sanatçıların çalışma teknikleri ve eserleri hakkında bilgi aldı.



Etkinliğe katılan sanatçılara Kıbrıs kültürünü ve el sanatlarını tanıtan birer hediye de veren Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, etkinlik sonunda sanatçıların ülkelerine geri döneceklerini ama eserlerinin KKTC’de kalacağını belirtti.



Sanatçıların eserlerinin, oluşturulması hedeflenen müzede sergileneceğini ifade eden Kaya, sanatçıları aileleriyle birlikte KKTC’ye gelip eserlerini ziyaret etmeleri için davet etti.



Kaya, yarın açılacak Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi’nin, sanatseverlerin kaçırmaması gereken çok renkli bir sergi olacağını vurgulayarak, tüm halkı sergiye davet etti.



SANAT BULUŞMASI PANEL VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE DEVAM EDİYOR



Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde, Girne Belediyesi ve Deniz Plaza’nın katkılarıyla hayata geçirilen ve Proje Koordinatörlüğü ve Küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün yürüttüğü etkinlik, halkın katılımına açık paneller ve atölye çalışmalarıyla devam ediyor.



Sanat Buluşması bugün, Girne Halk Kütüphanesi’nde, etkinliğin onur konuklarından Kağıt Sanatçısı İnci Kansu’nun 14.00-17.00 saatleri arasında yapacağı “Kağıt Üretimi” konusundaki sunumu ve atölye çalışmasıyla devam ediyor.



Buluşma kapsamında yapılacak son atölye çalışması ise, yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Bedesten’de Etkileşimli Drama Derneği Drama Liderleri Pervin Hürelli Sevilir ve Öznur Yaşa Umut tarafından gerçekleştirilecek olan “Bedesten Eller” temalı drama atölyesi olacak.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması kapsamında, pazartesi günü Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Yangın Buyurgan’ın konuşmacı olduğu “Müzede Eğitim, Verimli Müze Ziyaretleri” ve “Verimli Bir Müze Ziyaretinin Aşamaları” konularındaki panel; çarşamba günü ise “Kolografi Baskı Tekniği” konusunda Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Sezin Türk Kaya’nın atölye çalışması yapılmıştı.



SERGİ AÇILIŞI YARIN İSMET VEHİT GÜNEY SERGİ SALONU’NDA



IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların eserleri etkinlik sonunda yarın saat 18.30’da Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.



25 Mart’a kadar sergilenecek eserler mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.



Lefkoşa’daki serginin tamamlanmasının ardından eserler Girne’ye taşınarak Girne Trafo Sergi Salonu’nda da sergilenecek.





