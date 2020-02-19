Sakızoğlu'nun ölüm sebebi ileri tetkikte belirlenecek
Tuzla’da dün evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Nevin Sakızoğlu’na otopsi yapıldı.
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Tuzla’da dün evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Nevin Sakızoğlu’na bugün yapılan otopsiden sonuç çıkmadı..Polis, kesin ölüm sebebinin kan ve doku örneklerine yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceğini bildirdi.
Sakızoğlu'nun cenazesi yarın Mağusa'da toprağa verilecek.
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